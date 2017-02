Empresas e trabalhadores debatem desafios das indústrias em MS

Representantes dos sindicatos patronais que formam a base do Sistema Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul) e de entidades que representam os trabalhadores se reunirão na próxima segunda-feira (20) para discutir os desafios enfrentados no setor. O presidente da Associação Nacional da Indústria Cerâmica, Natel Henrique Farias de Moraes, foi à tribuna da Casa de Leis, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (16), para falar sobre o 2º Encontro Setorial da Indústria.

Segundo Moraes, que também está à frente do Sindicato das Indústrias de Cerâmica de Mato Grosso do Sul (Sindicer/MS), o objetivo é firmar um compromisso pelo desenvolvimento do Estado, apoiado em três pilares: manutenção dos empregos hoje ofertados, competitividade e produtividade.

“Vamos debater os principais gargalos que ameaçam a indústria de forma geral, como a excessiva burocracia, insegurança jurídica, falta de crédito e capital de giro e de financiamento em longo prazo, elevadas taxas de juros e carga tributária”, argumentou. Moraes alertou para o “efeito cascata” de medidas que onerem as indústrias. Para ele, entendimento e conciliação são necessários para garantir o aumento da produção e da geração de empregos.

O Encontro Setorial será realizado na Casa de Indústria, em Campo Grande, a partir das 19h30 do dia 22 de fevereiro. As próximas reuniões estão agendadas para os dias 20 e 22 de fevereiro e 6 e 13 de março.