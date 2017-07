Encalso atrasa funcionários

Trabalhadores que constroem no residencial Damha em Campo Grande fizeram um protesto na última terça-feira (18) em frente ao canteiro de obra na rua José Nogueira no bairro Tiradentes.

Eles são funcionários das empresas Betel, Libra e AC-Sampaio, terceirizadas pela Encalso Construções. Estas empresas têm atrasado o pagamento de salários nos últimos três meses.

Segundo as empresas terceirizadas, a Encalso não tem repassado as medições e o material necessário. “As terceirizadas disseram que chegaram a comprar material de construção para dar continuidade à obra para não deixar os trabalhadores parados”, explica José Abelha, presidente do Sintracom (Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil e no Mobiliário de Campo Grande).

Com base nesta informação, o Sintracom entrou em contato com a direção da Encalso que não demonstrou nenhuma preocupação com a situação. “Eles simplesmente se omitiram. O engraçado é que os trabalhadores contratados diretamente pela Encalso estão com o salário em dia”, explica José Abelha.

As empresas terceirizadas ficaram de acertar os atrasados ainda hoje, mas vão se retirar da obra. “Este é um dos problemas das empresas terceirizadas. Elas não têm capital de giro suficiente para manter os colaboradores diante de uma situação de atraso de pagamento. É uma pena que isto aconteça porque a maioria dos trabalhadores terceirizados é de estados do Nordeste e depende do emprego para sustentar a família”, finaliza Abelha.