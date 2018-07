Um homem de 29 anos e sua esposa de 35 – que não tiveram a identidade revelada – , foram perseguidos e atacados a tiros no último domingo (15), em Três Lagoas. O caso teria acontecido após o autor, de 26 anos, sentir ciúmes do modo que sua mãe trata as vítimas. Apesar dos disparos, ninguém se machucou.

De acordo com o JPNews, o casal é vizinho e cuida da mãe do autor, que é idosa. As vítimas estavam na casa de um parente e ao retornar para a residência onde moram, foram surpreendidos pelo atirador, que os esperavam em frente ao local.

Ao ver que o casal, o jovem atirou cinco vezes na direção das vítimas. Para se defender, o marido entrou na casa e pegou um facão, no entanto, ao sair da residência, o autor já havia fugido.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.