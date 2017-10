Encontrado corpo de adolescente desaparecido no Rio Aquidauana

Mergulhadores e socorristas do Corpo de Bombeiros encontraram na manhã de quinta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, o corpo do adolescente de 14 anos, Claudeir Gonçalves Roman. O garoto havia desaparecido após se afogar no Rio Aquidauana na tarde de terça-feira (10).

Segundo o site o Pantaneiro ao todo participaram das buscas pelo corpo, sete militares trabalharam no resgate, sendo dois mergulhadores nas águas, três em um barco e dois em um jet ski.

O corpo foi encontrado por volta das 7h15, a cerca de mil metros da prainha onde o garoto nadava.

Caso

Ainda segundo o site o Pantataneiro foi apurado que um dos socorristas estava no local que após ouvir gritos de socorro, tentou resgatar o rapaz, mas ele afundou rapidamente e não foi mais visto. Além do bombeiro que entrou na água, outro tentou acompanhar a descida pela margem do rio, mas perdeu o garoto de vista.

O garoto morava com a mãe, que estava em Campo Grande no momento do acidente e que precisou retornar para acompanhar as buscas pelo filho. O pai que também estava fora veio para Aquidauana.

As buscas no primeiro dia duraram até o início da noite e foram retomadas na quarta-feira (11) pela manhã e novamente no dia 12 quando finalmente encontraram o corpo do rapaz.