A Comissão de Advogados Publicistas fará seu 1° encontro dia 1° de agosto, às 14 horas, no Plenário do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

O Presidente da Comissão de Advogados Publicistas da OAB/GO, Juberto Ramos Jubé, foi chamado para fazer a abertura das reuniões da Comissão, que foi criada no último dia 7 de julho. Goiás foi a primeira Seção a criar a Comissão de Advogados Publicistas.



O objetivo da Comissão é atender a necessidade dos advogados que atuam prestando o serviço de assessoria e consultoria jurídica a órgãos públicos das esferas Municipal, Estadual e Federal.