“Encontro das Divas” reúne mulheres do agronegócio de todo o Brasil em MS

A Semana Sou Senepol está se aproximando e durante a programação acontecerá um evento dedicado às mulheres do agronegócio de todo o Brasil, durante a Expogrande 2017, que acontece em Campo Grande (MS). O “Encontro das Divas” acontecerá no dia 5 de abril, dentro da programação da Semana Sou Senepol.

A primeira mulher a ocupar um cargo de diretoria na Associação Brasileira de Criadores de Bovino Senepol (ABCB), a produtora Vera Reich do criatório Senepol CMI, revela que o objetivo do evento é reunir criadoras de todo o Brasil com intuito de ter um momento especial entre as mulheres e esposas de criadores, para troca de informações, experiências, negócios e claro, ter um espaço para beleza.

O “Encontro das Divas” começará com uma breve palestra de Vera, que ocupa a diretoria de “Relação com o Associado” da ABCB, onde irá falar sobre as atividades da entidade, bem como os novos projetos e propostas da nova gestão para o mercado da raça.

Em seguida, a psicóloga Luciana Rondon, que também é palestrante motivacional e aplica a técnica do coaching vai abordar o tema “Sucesso: virtudes que fazem a diferença”. As participantes ainda terão à disposição a consultora de beleza, Jackeline Gomes, que vai realizar um “Workshop de Make”. O evento ainda contará com um leilão beneficente em prol de entidades carentes de Campo Grande.

O “Encontro das Divas” é uma realização do grupo Sou Senepol e conta com o apoio da Associação dos Criadores de Bovinos Senepol (ABCB).

Para mais informações do “Encontro das Divas” entre em contato pelo site www.sousenepol.com.br (clique na aba Contato) ou pelo telefone (67) 98126-8808.

Serviço

Evento: Encontro das Divas

Data: 5 de abril

Horário: A partir das 9h

Local: Espaço Gourmet do Canal do Boi (Rua Santa Catarina, 1.265. Coronel Antonino)