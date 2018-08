O “1º Encontro de Arte, Cultura, Educação e Direitos Humanos” ocorreu nesta sexta-feira (18), no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),de Campo Grande. O evento foi organizado por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos da capital e contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad (PSD).

De acordo com o prefeito, o evento é resultado de um conjunto de ações oriundas do programa de ação integrada e continuada com a exposição de arte, por meio dos artesanatos produzidos pelos acolhidos, apresentação teatral palestra sobre educação e direitos humanos.

“Todos nós temos uma história de vida no passado que não podemos mudar, mas o futuro, podemos. Hoje temos exemplo de pessoas que moraram nas ruas e se reabilitarem. Para isso todos podem contar com o apoio da Assistência Social, Direitos Humanos e Fundação Social do Trabalho”, disse Marquinhos.