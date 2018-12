Nesta quinta-feira (13) aconteceu o o 1º Encontro das Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul na capital. O objetivo principal do encontro é fomentar o empreendedorismo, promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios em Mato Grosso do Sul, de forma orgânica e gradativa, através da troca de conhecimento.

O "Programa Primeira Empresa", trata-se da continuidade da capacitação empreendedora, com intuito desenvolver habilidades empresariais, aprimorar técnicas e ferramentas de gestão, e potencializar o network em rede. Além disso, o programa incentiva a livre iniciativa e concorrência, por meio da formalização ou fortalecimento de pequenos negócios, bem como a criação de novos empreendimentos, através do planejamento, acompanhamento técnico e encontros periódicos, proporcionando, aos potenciais empreendedores, condições mais competitivas de inserção no mercado, a promoção do desenvolvimento local (www.primeiraempresams.com.br) .

Em 2019, mais 300 empreendedores serão capacitados, e de acordo com o Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, a partir do ano que vem será expandido para as dez maiores cidades de Mato Grosso do Sul.

Além do lançamento da Segunda Etapa do Programa Primeira Empresa, será lançada conjuntamente o 25º Congresso Nacional de Jovens Empreendedores que será sediado na cidade de Bonito, nos dias 21 a 23 de novembro de 2019, aprovado por unanimidade na 87ª AGO da Conaje que aconteceu em Salvador, nos dias 28 a 30 de novembro em Salvador, e será realizado pela Associação dos Jovens Empreendedores de MS.

O evento que acontecerá no Centro Rubens Gil de Camilo, a partir das 19 horas contara com quatro palestras de empreendedores nacionais de renomes no segmento. O evento é gratuito e na ocasião, acontecerá o lançamento a “Segunda etapa do Programa Primeira Empresa”, que capacitou até 2018 mais de 300 empreendedores no estado.