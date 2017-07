Encontro Nacional dos Detrans acontece em Brasília

O objetivo do encontro é debater as questões de planejamento da entidade

Diretores dos 27 Departamentos Estaduais de Trânsito do Brasil estão reunidos em Brasília, no 57º Encontro Nacional dos Detrans. O evento promovido pela Associação Nacional dos Detrans (AND), tem como objetivo debater as questões de planejamento da entidade, assim como abordar assuntos relacionados aos sistemas do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e tópicos referentes à construção de um trânsito seguro em todos os estados.

Na terça-feira (11.7), início do evento, o presidente da AND, Antônio Carlos Gouveia, diretor-geral do Detran-AL aproveitou a oportunidade para apresentar os trabalhos institucionais da entidade e ouvir sugestões dos diretores, com o intuito de criar um ambiente favorável ao debate, bem como trazer novas ideias para a consolidação da instituição.

Conforme o diretor-presidente do Detran-MS, Gerson Claro, os encontros promovidos pela AND são sempre muito produtivos, pois há uma grande troca de informações entre os órgãos. “Hoje, a segurança no trânsito e a mobilidade urbana são os grandes desafios enfrentados por quem trabalha diretamente com o trânsito. Os encontros da AND nos possibilitam debater a infraestrutura viária, bem como, a formação e comportamento dos condutores. Neste encontro, por exemplo, estamos debatendo novamente o exame toxicológico, alvo de tantos questionamentos da sociedade, e a implantação da placa do Mercosul”, avaliou.