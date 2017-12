Encontro sobre florestas reuniu líderes do setor florestal

Evento ocorreu em três cidades de Mato Grosso do Sul e contou com a palestra do Deputado Eduardo Rocha

A edição itinerante do encontro estratégico de líderes do setor florestal, GPS Talks Insighs, esteve em Campo Grande, Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo. Na quarta-feira (6) em Ribas, o deputado estadual Eduardo Rocha foi um dos palestrantes e respondeu perguntas na platéia.

O evento, promovido pelo Painel Florestal, tem o objetivo de debater, de perto, as reais perspectivas de novos negócios e investimentos em Mato Grosso do Sul, estado que vive, há 10 anos, o maior ritmo de expansão em área plantada de eucalipto do país.

Desta forma, o intuito é entender o que de fato pode acontecer em curto, médio e longo prazo no Estado com relação a assunto sobre florestas. Em sua palestra, Rocha falou sobre a expectativa de uma fábrica de celulose na cidade de Ribas e de como isso traz desenvolvimento para a cidade e para Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo o parlamentar, o Brasil retomou o desenvolvimento e desta forma a perspectiva de uma fábrica de celulose para Ribas do Rio Pardo é muito positiva.

“Os investidores começaram a olhar para o país novamente, principalmente por que aqui na cidade nós temos um grande projeto desta fábrica, o maior do mundo, com um investimento de R$ 8 bilhões. Sendo assim acho que podemos começar a sonhar com uma grande fábrica aqui em Ribas do Rio Pardo”, destacou o deputado.

Também de acordo com Rocha, Ribas é a bola da vez por que tem mais de 200 mil hectares de florestas plantadas. “Outro ponto favorável para que seja instalada a fábrica de celulose na cidade é que já se tem um projeto, estando todo licenciado, inclusive com licença de instalação, que é um processo que leva de três a quatro anos. Além disso, é um projeto tido como um dos mais econômicos no ramo, então Ribas está pronta para receber este investimento. Estamos no aguardo dos investidores e 2018 será o ano de Ribas do Rio Pardo”, concluiu Eduardo Rocha.

A palestra foi mediada pelo presidente do Painel Florestal, Robson Trevisan. O evento contou com a presença do prefeito da cidade, Paulo Tucura e outras autoridades do município e cidades próximas.