Encontro SUAS em Movimento chega a Naviraí na próxima semana

Com o objetivo de ampliar o apoio técnico aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, na área da Assistência Social, o ‘Encontro SUAS em Movimento – Apoio Técnico ao Plano de Providências da Região Cone Sul’, acontece no município de Naviraí nos dias 30 e 31 de maio, no campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), e reunirá também técnicos de Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti e Mundo Novo.

Os municípios da região do Bolsão receberam o evento na semana passada em Paranaíba. Ponta Porã, Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Jardim, Fátima do Sul e Nova Andradina também devem sediar o encontro nos próximos meses. Ao todo serão realizados 10 encontros em todas as nove regiões de planejamento do Estado, contemplando os municípios de pequeno e médio porte, e um encontro contemplando, especificamente, os municípios de grande porte.

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), por meio da Superintendência da Política de Assistência Social (Supas), proporciona o encontro na medida em que orienta quanto ao apoio técnico para as principais dificuldades vivenciadas pelos municípios, a partir da análise do monitoramento 2016, se configurando numa estratégia de implementação da função de vigilância socioassistencial pelo Estado.

Todo o evento é baseado nas visitas realizadas in loco, no ano passado, pela equipe de monitoramento da Supas, em todos os municípios de MS. As não conformidades identificadas apontadas no relatório de Monitoramento 2016 resultaram na elaboração, pelos municípios, no Plano de Providências com a finalidade de superar tais situações.

Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

No âmbito da Política de Assistência Social, cabe ao Governo do Estado o papel estratégico na coordenação da política em nível estadual estabelecendo rumos, diretrizes e fornecendo mecanismos de apoio às instâncias municipais e a toda a rede socioassistencial, pública e privada. Ofertar apoio técnico aos municípios por meio de encontros regionais visa cumprir o papel do Estado de Mato Grosso do Sul no âmbito da política específica.

Serviço

Evento: Encontro SUAS em Movimento

Local: Rua Emílio Mascoli, N°275, Bairro Jardim Vale Encantado, em Naviraí.

Data: 30 de maio a partir das 13h e 31 de maio, das 8h às 17h.