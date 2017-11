Encontro Técnico do Leite do ano que vem terá participação da Acrissul

O tradicional Encontro Técnico do Leite terá em sua 21ª edição em 2018 a inclusão da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) em sua agenda de eventos. O encontro acontece no dia 1º de junho do próximo ano, quando é comemorado o Dia Mundial do Leite.

A inserção da Acrissul no calendário foi acertada na manhã desta quinta-feira, durante encontro entre representantes da entidade, da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), do Núcleo MS de Criadores de Girolando e da ABCZ (Associação Brasileira de Criadores de Zeu). A Federação é promotora do evento, juntamente com o Sindicato Rural de Campo Grande, com apoio do Governo do Estado.



A proposta das entidade é de que durante a Semana do Leite, da qual o encontro técnico faz parte, seja promovida no Parque de Exposições Laucídio Coelho, sede da Acrissul, uma exposição de raças leiteiras, workshops, além de palestras técnicas no tatersal que comporta até 1.200 pessoas. O Encontro Técnico de 2018 tem sua agenda focada justamente em genética de raças leiteiras, conformação e sistemas de criação.



A proposta do gerente regional da ABCZ, Adriano Garcia, é resgatar a tradicional "Expoleite", o que permitiria inclusive a promoção da uma Feira Pró-Genética dentro do calendário do Encontro Técnico dentro da Acrissul. Para este gênero de exposição agropecuária o Parque Laucídio Coelho tem a melhor estrutura do Estado, contando com dezenas de pavilhões, dois tatersais que juntos comportam quase duas mil pessoas, além de acesso fácil e um amplo espaço para estacionamento e exposição comercial.



Durante a Expogrande 2018 será inaugurada dentro do parque a Casa do Produtor de Leite, um local para congregar todos os núcleos de criadores de raças leiteiras do Estado: holandês, girolando, gir, sindi, jersey, entre outras.



Para o presidente da Acrissul, Jonatan Pereira Barbosa, esta parceria vem de encontro com um movimento deflagrado pela entidade, com a finalidade de estimular a produção leiteira de MS. "A exemplo da dinâmica que empreendemos no caso da carne bovina, estamos reivindicando incentivos fiscais por parte do governo estadual e também procurando abrir novos nichos de mercado para o leite produzido em MS, como sua inserção na merenda escolar, nos presídios, creches e outros locais", afirmou Jonatan.



Segundo o presidente do Núcleo MS de Criadores de Girolando, Marcelo Renck Real, a cadeia produtiva do leite envolve cerca de 50 mil pessoas em Mato Grosso do Sul. Nesse aspecto, pontua Jonatan, é preciso também uma mobilização das entidades para conseguir atrair novas indústrias de lácteos para o MS, uma vez que com os incentivos ocorre seguramente um crescimento na produção e, com isso, precisa aumentar o consumo final, principalmente com a adoção de ações de marketing.