O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS) realizará, no dia 31 de agosto, a 21ª edição do Encontro Técnico do Leite. O evento acontecerá durante a Expo MS 2018 e será promovido pela Famasul, juntamente com o Sindicato Rural de Campo Grande e com a Acrissul – Associação dos Criadores de Gado de Mato Grosso do Sul.

A programação inicia-se às 7h e terá palestras com especialistas renomados, como o coordenador do Programa Nacional de Melhoramento Genético do Gir Leiteiro, André Rabelo Fernandes; do diretor-secretário da Associação Brasileira dos Criadores de Sindi, Arthur Abdon Targino; do presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Geraldo Borges; do diretor-técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, José Renato Chiari; entre outros.



Conforme a Unidade Técnica do Sistema Famasul, atualmente, o estado de MS ocupa a 17ª posição no ranking nacional, com 74,5 milhões de litros de leite produzidos no primeiro quadrimestre deste ano. No município de Campo Grande, onde será realizado o evento, a produção é a 7ª maior de Mato Grosso do Sul, com aproximadamente 10,5 milhões de litros.

O 21ª Encontro Técnico do Leite acontecerá na Acrissul, rua Américo Carlos da Costa, 320, Vila Carvalho