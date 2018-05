Encontro Técnico do Leite será realizado dia 1º de junho na Capital

Dia 1º de junho - Dia Mundial do Leite - acontecerá o 21º Encontro Técnico do Leite, um evento realizado pelo Sindicato Rural de Campo Grande, que a cada dois anos, divide organização com a Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul). Em 2018 o evento tem a parceria da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), onde acontecerá o evento, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, entre 8h e 17h.

A 21ª edição do evento conta também com apoio e patrocínio do Governo de MS, juntamente com outras entidades representativas, e abordará o tema “Raça, Genética e Sistemas Produção”.



Estão confirmados palestrantes renomados. “O evento apresentará as principais raças bovinas leiteiras e vai contribuir para o aumento da eficiência produtiva na atividade”, salienta a coordenadora da Unidade Técnica do Sistema Famasul, Mariana Urt.



O produtor rural, na avaliação do diretor do Sindicato Rural de Campo Grande e coordenador do evento, Wilson Igi, precisa analisar as principais informações para ter o controle de custos e receitas de sua propriedade.



“Nesta edição o Encontro Técnico irá trazer também eventos paralelos como a Expogenética e a Pró-fêmeas, para que os produtores adquiram animais melhoradores e matrizes diretamente dos criadores cadastrados”, relata o diretor.



Para a diretora do Sindicato Rural de Campo Grande e da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, Aurora Real, o setor merece esse porte de evento. “Ainda somos um dos segmentos agro menos remunerados. Porém a classe cada vez mais unida e disposta a avançar. Temos crescido no que diz respeito a genética, produtividade, mas também na união entre os agentes, prova disso é a Caso do Produtor de Leite de MS, inaugurada durante a 80ª Expogrande, que já apresenta resultados”, finaliza.