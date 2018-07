Encosto do banco se desprende do helicóptero da PM durante sobrevoo

Como o patrulhamento é feito com portas abertas, o encosto caiu com a força do vento

Na tarde desta terça-feira (3), o encosto do banco se desprendeu do helicóptero da Polícia Militar, durante atividade de policiamento realizado pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GPA).

A assessoria da PM informou ao JD1 notícias, que devido a peculiaridade do policiamento operacional realizado, é necessário o sobrevoo com as portas abertas e que todos os equipamentos ficam presos a estrutura.

Porém, um encosto do banco se desprendeu do velcro, em razão da força do vento, mas que não é comum o helicóptero operar com o encosto do banco durante as atividades policiais.

Em nota, o Comando do GPA esclareceu que foi confeccionado um relatório de prevenção e medidas para rever os procedimentos operacionais adotados e ajustes das práticas adotadas.