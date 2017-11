Endividamento de famílias campo-grandenses cresce em outubro

O índice de famílias com dívidas registrou ligeiro aumento em Campo Grande. É o que aponta a de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), desenvolvida pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

Segundo o levantamento, 53,8% declararam estar comprometidos com dívidas como: cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros. Enquanto em setembro o índice foi de 53%.

Em relação aos indicadores de inadimplência, dentre os endividados, 17,6% disseram que não terão condições de pagar, frente a 16,8% no mês anterior.

“O que percebemos, porém, é que a quantidade de pessoas que indicam estar com contas em atraso permaneceu na casa dos 29%, mantendo a queda em relação a agosto, quando se aproximada de 35% das pessoas com contas atrasadas”, analisa o presidente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), Edison Araújo.