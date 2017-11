Enelvo Felini é empossado deputado estadual

O ex-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Enelvo Felini (PSDB), assumiu a cadeira de Flávio Kayatt (PSDB) na manhã desta quinta-feira (16).

A posse de Felini aconteceu na sessão da Assembleia Legislativa. Seguindo o artigo 8º do Regimento Interno da Casa de Leis, o presidente Junior Mochi (PMDB) realizou a tomada do compromisso legal do deputado empossado. Em seguida, Enelvo prestou o juramento e foi saudado pelos demais parlamentares.

O Ex-deputado estadual Flávio Kayatt renunciou para exercer o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).