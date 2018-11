O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 foi divulgado nesta quarta-feira (14). Os participantes já podem conferir as respostas das provas aplicadas nos dias 4 e 11 deste mês, já que recursos não serão recebidos.

Uma questão de Matemática foi anulada e no segundo dia os estudantes responderam a prova de química que foi considerada a mais difícil de todas as edições do Enem. O gabarito oficial não contém a resolução das questões.

A abstenção do primeiro dia de provas foi a menor do Enem, com ausência de 24,9% dos mais de 5,5 milhões de inscritos. Já o segundo domingo teve 29,2% de faltosos.

Confira o gabarito clicando aqui.

O resultado do Enem 2018 sairá em 18 de janeiro de 2019. A pontuação é utilizada por 1.434 Instituições de ensino superior no Brasil por meio de vestibulares, Sistema de Seleção Unificada (SiSU), Programa Universidade Para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Também é possível estudar em Portugal com as notas do Enem.