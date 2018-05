A poucas horas do término do prazo, mais de 6 milhões de candidatos já estavam inscrito para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. O número foi registrado no fim da manhã desta sexta-feira (18).

Os estudantes têm até as 23h59 (no horário de Brasília) de hoje para se inscrever no exame, na Página do Estudante, na internet.

Mesmo os candidatos que pediram isenção da taxa do Enem devem fazer a inscrição para a prova. Para se inscrever, o participante deve apresentar os númerso do CPF (Cadastro de Pessoa Física) e do documento de identidade e criar uma senha.

O candidato precisa também informar um endereço de e-mail válido e um número de telefone fixo ou celular, que será usado para enviar informações sobre o exame.

O pagamento da taxa de inscrição para quem não conseguiu a isenção, no valor de R$ 82, deve ser feito até o dia 23 deste mês nas agências bancárias, casas lotéricas e agências dos Correios.

As provas do Enem serão aplicadas em dois domingos, nos dias 4 e 11 de novembro. Os resultados serão divulgados em janeiro.

Além de avaliar o desempenho dos estudantes de escolas públicas e particulares do ensino médio, o Enem é uma ferramenta que ajuda na seleção de candidatos a ingressar no ensino superior e a ter acesso a programas do governo federal como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).