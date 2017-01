Enem: resultado sairá as 10h30 e deixa todos ansiosos

Após o Inep divulgar que as notas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) estariam disponíveis nesta quarta-feira (18) muita gente passou a noite acordada, esperando os números serem mostrados na página do exame. O sentimento vai de ansiedade a frustração, já que as notas, segundo o Inep deverão ser divulgadas até as 11h30, horário de Brasília. De olho em uma vaga no curso de Engenharia Civil, o auxiliar Davi Santana de 27 anos nem dormiu olhando no site toda hora. Quem conta é a esposa dele. “Perdeu a hora, ficou que nem um zumbi, esperando o resultado, coitado”. Segundo ela, a esperança dele é estudar para melhorar de vida.

A mesma situação da artesã Cilene Matos, que se frustrou por não conseguir ver a nota. “Estou ansiosa esperando, a gente nem dorme”, se diverte.

Mas a ansiedade maior, parece vir das mamães. Genaine Pereira está com os olhos grudados no site para saber se o filho Arthur Pereira dos Santos, de 16 anos, vai conseguir alcançar seu objetivo. “Ele quer uma vaga no curso de biologia”, conta ansiosa. “Fico esperando, acho que estou sofrendo mais que ele”.

O mesmo acontece com Danielle Furlan. O filho dela, Luiz Andre Marques Furlan de 17 anos quer uma vaga no sistema de informação. “Fico ansiosa esperando a nota dele”.

Apesar da ansiedade, será preciso esperar mais mesmo. E até para agilizar quem quer ver, a dica é entrar no site, printar a nota e só depois ficar admirando, ou lamentando, tudo isso dependendo do resultado.