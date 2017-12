Energisa dá dicas de economia aos visitantes da Cidade do Natal

Quem passar pela Cidade do Natal poderá conhecer as unidades móveis, da Eficiência Energética, que orienta como economizar energia elétrica

Nesta sexta-feira (8), às 19 horas, a Energisa estará presente na Cidade do Natal. A concessionária disponibilizou infraestrutura e mão de obra para reparos na rede elétrica do local. Além disso, levará orientações ao público sobre o uso eficiente e seguro de energia.

A ação acontece até o dia 06 de janeiro e nesse período, os visitantes e ‘clientes’ da distribuidora de energia, vão poder conhecer a Unidade Móvel Nossa Energia (equipada para ações educativas, apresentação de experimentos físicos e dicas de economia de energia elétrica) e Unidade Móvel Educacional do Espaço Energia (veículo com equipamentos interativos e que utiliza quatro tipos diferentes de energia para seu funcionamento).

Nos dias 10, 17, 23 e 30 de dezembro de 2017 e 06 de janeiro de 2018, às 18h, os visitantes poderão assistir apresentações de teatro interativo sobre o tema Eficiência Energética.

Projeto Nossa Energia

O Nossa Energia faz parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa Mato Grosso do Sul, que segue as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Por meio de visitas aos municípios da área de abrangência da concessionária, além de efetuar o cadastro de famílias baixa renda na Tarifa Social de Energia Elétrica, o projeto oferece diversas atividades à população, como: ações educativas em escolas; palestras e apresentações de experimentos físicos no interior do veículo; evento em praça pública; apresentações teatrais, substituição de lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas por lâmpadas LED e reciclagem de lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas.

Além do projeto completo nos municípios, o veículo é utilizado em eventos sociais para abordar o tema com atividades interativas.

Unidade Móvel Educacional

A Unidade Móvel Educacional do Espaço Energia tem o objetivo de compartilhar conhecimento sobre geração de energia sustentável e o uso eficiente e seguro da energia elétrica para a população.

O veículo possui quatro tipos diferentes de energia para o seu funcionamento, que geram economia e eficiência – diesel para deslocamento do automóvel, energia fotovoltaica e eólica para iluminação, áudio e vídeo e elétrica da rede de distribuição da Energisa para os aparelhos de ar condicionado, demonstrando de forma concreta como acontece a cogeração de energia elétrica.

A Unidade Móvel apresenta de forma didática como combater o desperdício da energia elétrica na residência e prevenir acidentes com equipamentos interativos; painéis com realidade aumentada, que permitem focar um tablet sobre as imagens e ativar animações com dicas de economia de energia; além de óculos 360 graus, que ensinam como evitar o desperdício de energia em cada ambiente da casa.

O veículo tem visitado as escolas de Campo Grande (municipais, estaduais e particulares) e irá percorrer todo o estado de MS, nos 74 municípios atendidos pela Energisa.