Enfermeiro morre ao colidir moto com carreta

Um homem de 34 anos, morreu ao colidir a motocicleta com uma carreta na tarde desta quarta-feira (23), na rodovia MS-270, após o Distrito de Itahum, em Dourados.

Cleriston Aderno da Silva conduzia uma moto modelo Honda XRE, cor preta, quando em circunstâncias desconhecidas colidiu na traseira de uma carreta que transportava cana, com semirreboques atrelados e placas de São Paulo.

Segundo o site Dourados News, Cleriston trabalhava como enfermeiro em Dourados e também no assentamento Itamarati, em Ponta Porã, local para onde se deslocava no momento do acidente.

O condutor da carreta, morador em Dourados, disse que ouviu um barulho e sentiu o impacto no veículo. Ele informou ainda à polícia que quando foi verificar o que tinhacontecido, viu o motociclista caído e acionou socorro, no entanto, quando o atendimento chegou o motociclista já estava morto.

A Polícia Civil esteve no local para procedimentos e irá apurar o caso.