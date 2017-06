Enfermeiros retomam os trabalhos após repasse da Prefeitura

Depois de 8 horas de greve, Prefeitura repassa dinheiro para a Santa Casa depositar o pagamento dos enfermeiros e técnicos de enfermagem que estavam em greve por atraso no pagamento.

Desde as 6h da manhã desta sexta-feira (9), 70% dos Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem da Santa Casa, paralisaram os atendimentos.

A paralisação era para protestar contra o atraso no pagamento dos profissionais. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (SIEMS), desde novembro do ano passado, os pagamentos estão sendo pagos atrasados. A Santa Casa da Capital, conta com 1400 profissionais da enfermagem.

Após acordo, enfermeiros e técnicos de enfermagem devem voltar aos trabalhos e os atendimentos devem continuar normalmente. Apenas 30% dos profissionais da enfermagem estavam trabalhando durante a greve.

A assessoria da Santa Casa informou que até a semana que vem, o salário de todos os profissionais será depositado.