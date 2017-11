Engenheiro civil desde 1983, Marco Antônio Paulino Maia, 57 anos, se candidata ao cargo de presidente do CREA-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul), pela primeira vez, com o objetivo em dar mais visibilidade ao órgão, além de dar mais oportunidades aos jovens que ainda estão nas universidades e aos profissionais em crise. O candidato pretende também aumentar a atuação do conselho em todo o interior do Estado.

“Quero um Crea que tenha visibilidade institucional, que tenha de fato uma gestão eficiente administrativa, que seja um facilitador para os profissionais da engenharia. Quero que a instituição entre nas faculdades para os jovens, interagir com as empresas e industrias para que deem oportunidades para os mais jovens desempregados e para os engenheiros profissionais em crise”, elencou Maia.

“Queremos fazer uma união das categorias fortalecimento das entidades, mas não só da boca para fora e sim de uma forma atuante e também atuar no interior do Estado onde o Crea está com uma ausência muito grande”, acrescentou

Pela primeira vez concorrendo ao cargo, Maia, atuou durante 24 anos como servidor público. Ele trabalhou como secretário de obra em Brasilândia, por duas vezes (83 a 89 e 93 a 96). Em 1997 atou na prefeitura de Campo Grande na diretoria de obras no setor de manutenção de máquinas pesadas. Em 2001 até 2004 Paulino foi diretor operacional de transportes da Capital, além de outras funções. Com esse vasto currículo Maia se diz preparado para ser presidente do Crea-MS.

Campanha

De acordo com o candidato, ele percorreu mais de 30 municípios como Corumbá, Três Lagoas, Dourados, além de passar por toda a região do Bolsão. Conforme Paulino falta agora Amabai, Naviraí, Jardim e Miranda.

“Temos apoio de seis deputados, seis vereadores, queremos fazer uma parceria com o a Assembleia Legislativa também para reforçar nossa chapa”,

Família

Marco Antonio é casado com Andrea Ferreira Maia, há 32 anos, ele é pai dois filhos Bianca Maia, Cardioecopediatra, e Henrique Maia, clínico geral. Seus pais, já falecidos, Julião de lima Maia e Neuza Paulino, foram prefeitos de Brasilânida.

Eleição

São 17 as cidades que contarão com urnas eletônicas: Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Amambai, Jardim e Sidrolândia. Os profissionais que residirem em cidades que não contarão com urna deverão consultar previamente o seu local de votação, já que não haverá voto em trânsito.

“Estamos tentando diminuir as abstenções que foi de 85% dos votos na última eleição. E uma das minhas metas é implantar a eleição digital”, prometeu Maia.

Além de Paulino, que concorre com o número 106, mais três candidatos miram a presidência: Engenheiros agrônomos, Dirson Artur Freitag (número 100) e Abrahão Malulei Neto (112); e o engenheiro ambiental, Rodrigo Costa (117).

(Maia com sua esposa e filho)