Mulher é esfaqueada nas costas enquanto conduzia motocicleta

Mulher, 29 anos, foi esfaqueada pelas costas enquanto conduzia uma motocicleta com seu filho de oito anos na garupa, na noite desta segunda-feira (26), na rua João Regaço, em Sidrolândia, município localizado a 71 quilômetros de Campo Grande. A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 21h.

Segundo o site Sidrolândia News, a vítima foi socorrida pelo marido, 32 anos, e levada até Hospital Dona Elmiria Silvério Barbosa, onde o objeto foi retirado.

Autora do crime, uma mulher, 25 anos, que foi localizada numa residência no bairro Alto da Figueira, onde foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil, quando confessou o crime. Questionada pelos policiais, a mulher disse que o motivo da agressão é devido uma rixa antiga com o casal.

Após ser liberada pelos policiais, a autora voltou para a sua residência, quando o marido da vítima de carro, parou em frente da casa, e disparou duas vezes em direção ao imóvel. O homem fugiu do local.

Polícia Civil do município irá investigar o caso.