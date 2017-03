Médicos disputam sala com ar enquanto população aguarda

Os problemas da saúde pública em Campo Grande continuam. Irritados com a espera no atendimento, leitores do Portal JD1 Notícias entraram em contato com a redação para denunciar mais um caso desrespeito. O fato aconteceu na noite desta quarta-feira (8) nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do Nova Bahia e Coronel Antonino .

Um homem de 30 anos, que mora no Jardim Aero Rancho, que não quis se identificar, levou a esposa de 28 após ela sentir náuseas e enjoos. Eles foram até um UPA do Coronel Antonino, mas chegando lá depararam com uma enorme fila. “Quando chegamos ao local, deparamos com várias crianças e pessoas sentadas no chão. Sabendo que iria demorar, resolvemos se dirigir até a unidade do Nova Bahia a espera de um atendimento mais eficiente”.

Ao chegar lá, o homem que trabalha como técnico de celulares, deparou com a unidade também superlotada e idosos reclamando sobre demora no atendimento. “Chegamos lá por volta das 19h, demoraram 20 minutos para fazer a nossa ficha. O maior descaso é que fomos atendidos perto das 22h30. A minha mulher estava ardendo de febre, fora que tinha um monte de crianças e idosos passando pelo mesmo problema”, comentou.

O problema do casal não acabou por aí. Logo após preencher a ficha, e ouvir uma séries de reclamações das pessoas que aguardavam atendimento, médicos que estavam de plantão brigavam entre si sobre qual salas que seriam usados para atender as pacientes. “Depois das 22h30, fomos emfim atendidos. Fomos levados até um corredor quando deparamos com os médicos brigando, e que não iria trabalhar em sala sem ar condicionado. Outros estavam em outra sala de pernas cruzadas conversando. Um dos médicos saiu do local, e percebi que em seu aparelho celular que ele estava jogando joguinhos de entretenimento. Isso é um absurdo”, comentou o rapaz indignado.

Caso semelhante aconteceu na UPA do Bairro Universitário. Um paciente, que também preferiu não ser identificado, conta que com o local lotado a espera para passar pela triagem era de quase uma hora. "Fiquei quase 40 minutos só para passar pela triagem. Os médicos estavam demorando em média 30 minutos para chamar quatro pessoas por vez", conta

A redação do JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura que informou apenas que em caso de demora no atendimento a população deve entrar em contato com a ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde Pública no número 3314-9955 e fazer uma denúncia.