Ensaio fotográfico com animais do CCZ incentivam adoção

Cães e gatos recolhidos no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Campo Grande se tornaram modelos sob as lentes de um grupo fotógrafos voluntários. O objetivo das fotos é divulgar e estimular a adoção responsável dos animais.

O ensaio, que também teve a participação de servidores, aconteceu no fim do mês passado e foi publicado na página da rede social Facebook “Amigos do CZZ”. Em pouco tempo, os cliques dos fotógrafos Antônio Arguello , Marcelo Calazans, André Lopes e Everson Carvalho, entre outros voluntários, tiveram centenas de curtidas e compartilhamentos.

A coordenadora do CCZ, Iara Domingues, explica que a maioria dos animais são resgatados da rua e levados ao centro bastante debilitados.

“Geralmente eles chegam sujos, vítimas de alguma violência, maus tratos e ou atropelamento. No CZZ ele recebe todo o cuidado necessário, se recuperam e são colocados para adoção”, diz. Segundo a coordenadora, o CCZ chega a receber de 150 a 200 animais por mês.

O interessado em adotar precisa ser maior de 18 anos e no ato da adoção apresentar RG, CPF, comprovante de residência recente, além assinar um termo se comprometendo a cuidar do animalzinho, que agora passa a ser de responsabilidade dele.

Serviço

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) fica na avenida Senador Filinto Müller, 1.601, na Vila Ipiranga, em Campo Grande.

As adoções podem ser feitas de segunda a sexta, das 17h às 19h e aos sábados, domingos e feriados, das 14h ás 19h. Mais informações pelo telefone (67) 3314-5000/5001.