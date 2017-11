Enteado é esfaqueado por padrasto após discussão

Um homem de 42 anos foi esfaqueado durante uma discussão com o padrasto de 55 anos, na noite de terça-feira (21), em Três Lagoas.

O enteado teria ido visitar a mãe e, no local, ele e o padrasto iniciaram a discussão por causa de uma dívida. O suspeito relatou que foi agredido com socos e para se defender pegou uma faca na cozinha. Em seguida, desferiu o golpe no enteado. Os golpes atingiram o abdômen da vítima.

Ferido, o enteado foi até o portão da casa em busca de ajuda. Os vizinhos acionaram o Samu e o homem foi encaminhado para o hospital.

O padrasto da vítima foi levado para a Delegacia de Pronto-Atendimento (Depac) e relatou que jogou a faca no quintal da casa.