Matheus da Silva Gomes, 19 anos, é suspeito de matar o padrasto, Milton Cezar Rocha, 42 anos, com 29 golpes de faca. O crime aconteceu na noite da última quarta-feira (6), no Lagoa Park, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo da vítima foi encontrado no sofá da sala da residência onde morava com 29 perfurações. A esposa de Milton informou à polícia que sua nora, Karolayne Ferreira teria ido à mercearia, e quando estava retornando a casa encontrou Matheus no caminho que estava apressado e disse a ela, “daqui dois dias eu volto. Ou melhor, eu não volto nunca mais, não volte para casa, vai para outro lugar”.

Karolayne sem entender o que Matheus dizia e, por achar que ele teria brigado com Milton, não quis entrar na casa sozinha, pois estava com medo de represália. Ela então chamou um vizinho para verificar a situação dentro da residência, momento em que encontrou a vítima já sem vida no local.

Segundo o registro, Karolayne teria mencionado que viu manchas de sangue nas mãos de Matheus. O motivo do crime, conforme o boletim, seria um possível desentendimento familiar, pois, por diversas vezes a vítima teria agredido a mãe do suspeito e ainda o ameaçava de morte.

Matheus e Milton moravam na mesma casa junto com a esposa da vítima [mãe de Matheus], e Karolayne. O caso foi registrado como homicídio qualificado