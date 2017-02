Enterro de Ricardo Trad será Cemitério Parque das Primaveras

O velório do advogado começou na madrugada de hoje, no Tribunal do Júri do Fórum de Campo Grande

O corpo do advogado criminal Ricardo Trad será enterrado às 12h desta quarta-feira (1°) no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande. O velório do advogado começou na madrugada de hoje, no Tribunal do Júri do Fórum de Campo Grande.

Ricardo Trad faleceu aos 74 anos, na tarde desta terça-feira (31) no Proncor Geral da Capital. O advogado estava internado em estado grave no Centro de Terapia Intensivo (CTI) há cerca de uma semana. Os médicos tentaram reverter as complicações de uma cirurgia vascular.

Segundo informações, o advogado estava com problemas no sistema urinário e por isso estava sendo submetido ao tratamento de diálise. Além disso, Ricardo Trad também estava com uma infecção pulmonar. Ainda não há informações sobre local e horário do sepultamento.