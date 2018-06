Entidades de caminhoneiros dizem que nova greve é fake

Os boatos referentes a uma nova paralisação que os caminhoneiros realizariam neste domingo (3), não são verdadeiros. A informação foi divulgada na última sexta-feira (1), pelo governo federal e pelas lideranças de entidades que representam a categoria no país.

De acordo com o Uol, nos últimos dias, mensagens de áudio e de texto passaram a circular nos grupos de WhatsApp informando que uma nova greve seria realizada a partir da 0h deste domingo.

Segundo o site de notícias, nos áudios, homens, que se dizem caminhoneiros, fazem o alerta da nova greve aos usuários do aplicativo.

O motivo da nova paralisação, conforme os áudios, seria o suposto veto do presidente Michel Temer (MDB) à redução de R$ 0,46 no preço do óleo diesel. Contudo, a medida já está em vigor, segundo o governo.

"Da nossa parte esse rumor não procede. Não estamos envolvidos em nenhuma nova paralisação seja no domingo, seja na segunda-feira", afirma a porta-voz da Abcam (Associação Brasileira de Caminhoneiros), Carolina Rangel.

"A greve dos caminhoneiros está resolvida. Nossa pauta de reivindicações foi atendida", afirma o diretor do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de Ourinhos (SP), Ariovaldo Almeida Jr.

Conforme o Uol, ao site Paraná Portal, representantes da Confederação Nacional dos Transportares Autônomos ( CNTA) e da União Nacional dos Caminhoneiros (UNC) também negaram que haverá nova paralisação.

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, informou que a possibilidade de uma nova paralisação de caminhoneiros não passa de boatos.