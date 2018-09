A motocicleta quase quebrou no meio com o impacto da batida

Um acidente deixou no inicio da noite desta quarta-feira, no cruzamento da Avenida Ernesto Geisel com a Rua Ezequiel Ferreira Lima, deixou um motociclista ferido, a sua moto quase quebrou no meio com o impacto da batida.

De acordo com uma testemunha que estava passando pelo local na hora do acidente, o motoqueiro estava com quatro botijão de gás, atravessou o sinal vermelho em alta velocidade, e acabou colidindo com um Fiat Punto de cor preta que estava seguindo pela Ernesto Geisel.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e fez o atendimento da vítima, e encaminharam para uma unidade de saúde para ser melhor avaliado. Parte do trecho ficou interditado.