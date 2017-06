Entregador de pizza agride clientes com capacete

Um entregador de pizza que ainda não foi identificado, agrediu dois clientes na noite de terça-feira (14), após se recusar a subir no apartamento para entregar a pizza.

As vítimas, um casal que mora em um residencial, pediu uma pizza de uma pizzaria localizada na Avenida Ana Luisa de Souza, no bairro Pioneiros, por volta das 20h30.

Ao chegar no local, o entregador se recusou a subir no apartamento do casal e iniciou uma discussão pelo celular com o homem que pediu a pizza. O cliente então desceu até a área externa do seu bloco junto com sua esposa, para conversar com o entregador. O entregador começou a agredir verbalmente o casal.

Acreditando que ia amenizar a discussão, a esposa entrou na frente do marido para que o entregador parasse com a discussão, quando o entregador agrediu a mulher e o homem com golpes de capacete, causando lesões no rosto e nas mãos.

Segundo o registro policial, o entregador ainda pegou o celular do homem e jogou no chão, o celular desmontou e o agressor pegou o celular e colocou no bolso.

As vítimas não souberam informar o nome do entregador, mas passou a placa da motocicleta usada por ele e disse aos policiais que moradores e porteiros assistiram a cena o que pode ajudar na identificação do agressor.