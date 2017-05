Entregas da Campanha do Agasalho começam a ser realizadas

As primeiras entregas da Campanha do Agasalho 2017 do TJMS, promovida por meio do Pacijus, foram realizadas na terça-feira (23) na Associação de Idosos Arnaldo Estevão de Figueiredo e no Abrigo Vovó Túlia.

No próximo sábado (27) será a vez das crianças do Projeto Fome de Quê, do Bairro Dom Antônio, receberem as peças de roupas e cobertores que as ajudarão a enfrentar o frio com mais conforto.

A 18 dias do encerramento da Campanha, que tem sido um sucesso, muitos cobertores e roupas já foram arrecadados, mas ainda há tempo de tirar do armários aquelas peças que sobram e podem aquecer e confortar o frio de alguém.

Até o dia 10 de junho, quem ainda não colaborou com a campanha pode levar suas doações até um dos postos de coleta:

- Secretaria de Comunicação do TJMS (Parque dos Poderes), com Marta;

- Núcleo de Informática do Fórum (3º andar), com Érick;

- Núcleo de Imprensa do Cijus, com Luciano;

- Assessoria de Políticas de Saúde do TRE/MS;

- CAO Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do MS;

- Seção de Benefícios e Assistência Social (SUBS) da Justiça Federal/MS;

- Rota 67 - Harley Davidson - Avenida Afonso Pena, nº 4548;

- Cartório do 5º Ofício - Rua Dom Aquino, nº 1330;

- Mécari Distribuídora - Avenida Gury Marques, nº 5164;

- OAB/MS – Avenida Mato Grosso, nº 4682;

- SEMAD da IEADMS - Av. Dr. João Rosa Píres, 482.

Estenda a mão a quem mais precisa e colabore com a Campanha do Agasalho. Os interessados podem obter mais informações pelo site do TJMS, no link www.tjms.jus.br/pacijus.

A campanha deste ano tem como parceiros o Cartório do 5º Ofício, a Justiça Federal do MS, Mécari Distribuidora, SEMAD da IEADMS, Moto Clube DDW, TRE-MS, Moto Clube HOG, Harley Davidson – Rota 67, Ministério Público, Organização Conexão do Bem, Grupo Capital MS de Comunicação, Colégio Auxiliadora, Capital 95 e Página Brasil.