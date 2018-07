Equipamentos furtados são recuperados após dono ler anúncio

A Polícia Civil auxiliou um homem de 60 anos nesta quinta-feira (5) a recuperar objetos furtados durante a reforma de um Hotel, no bairro Jardim Cangalha em Três Lagoas.

No dia do furto, funcionários do hotel chegaram para prestar serviços e perceberam que os equipamentos da obra haviam sido levados por ladrões.

Anúncio em site de vendas

O proprietário dos andaimes e uma escada de ferro furtados, encontrou os objetos sendo anunciados em um site de compra e venda, no dia seguinte ao furto.

Ele chegou a ligar para o anunciante simulando ser um comprador e pediu para ver os andaimes. No endereço fornecido pelo vendedor, os policiais não encontraram o anunciante, mas identificaram e recuperaram os materiais, que estavam no quintal da casa, no Jardim das Paineiras.

O anunciante foi até a delegacia e afirmou que comprou de outra pessoa, por R$ 125 e não sabia que os materiais eram furtados. Ele deverá ser intimado para esclarecimentos.