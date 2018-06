Equipe da Funsat leva atendimento ao Nova Lima neste sábado

O Programa Funsat Itinerante da Fundação Social do Trabalho (Funsat), atenderá neste sábado (16), os moradores do Bairro Nova Lima.

A Funsat realiza atendimentos nas sete regiões da cidade, sendo oferecidos os serviços de cadastro de trabalhadores no site do Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhamentos de vagas disponíveis, orientações sobre emissão de carteira de trabalho (CTPS) e orientação sobre habilitação do seguro-desemprego, além de informações sobre os demais serviços realizados na fundação.

De acordo com o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, os atendimentos nos bairros visam facilitar o acesso da população aos serviços de intermediação de emprego, oferecidos pela Funsat em diversas regiões da capital.

“É importante frisar que o trabalhador precisa comparecer com os documentos pessoais em mãos como – RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência”, orientou o diretor-presidente.

Serviço:

O atendimento será realizado na rua Jerônimo de Albuquerque, 1440, bairro Nova Lima. (fica em frente à Associação de Moradores do bairro). O atendimento será das 8h às 11h30 deste sábado (16).

O Programa Funsat Itinerante atende nos finais de semana em locais previamente agendados. Mais informações podem ser obtidas no telefone (67) 3314-3084.