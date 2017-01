Equipe da rede de gestão estratégica inicia no dia 24 planejamento para 2017

A Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) realiza nesta terça-feira (24) o primeiro encontro da rede de gestão para estruturar o planejamento de ações do Governo do Estado para 2017. O encontro acontece no auditório da Governadoria, às 8h30, e reúne gerentes de iniciativas e pontos focais, funções que fazem parte de um organograma formado por cerca de 250 servidores estaduais que atuam na planificação e no acompanhamento das metas do Executivo estadual.

Pelo Planejamento de Gestão as secretarias listam anualmente suas ações prioritárias no Plano de Gestão, um documento que é pactuado entre os secretários e o governador Reinaldo Azambuja. A execução do planejado tem acompanhamento da Segov, a partir de orientações do Movimento Brasil Competitivo (MBC).

No ano passado, 71% das ações previstas foram entregues até o final do ano, percentual considerado altamente positivo para avaliações desse gênero. “O planejamento ajuda na eficiência da aplicação dos recursos públicos”, avalia o secretário da Segov, Eduardo Riedel.

A experiência da aplicação do método dos dois primeiros anos do governo se traduzirá em aprimoramento em 2017. “Este ano estamos mais estruturados tecnicamente, o que vai permitir melhorias em processos internos do governo, como compras e folha de pagamento”, avalia o superintendente de Planejamento e Gestão da Segov, Thaner Nogueira.

Pós-graduação – Para melhorar o desempenho do planejamento estratégico e investir na qualificação do funcionalismo, o Governo do Estado vai oferecer este ano uma pós-graduação em gestão pública. A formação será destinada, preferencialmente, aos servidores que fazem parte da Rede de Gestão Estratégica e já participam da implantação do plano de gestão estadual.