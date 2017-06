Equipe de Taekwondo sagra-se campeã Estadual 2017

No dia 11 de junho ocorreu em Campo Grande o Campeonato Estadual de Taekwondo na AABB - Associação Atlética Banco do Brasil onde os atletas da Equipe Fábio Costa de Taekwondo compareceram em peso para o evento.

O evento teve início às 9 horas da manhã com as lutas da categoria Seletiva, onde os campeões de cada categoria se tornaram atletas titulares da Seleção de Taekwondo de Mato Grosso do Sul, os quais irão representar o estado nos Campeonatos Brasileiros que acontecerão ainda neste ano de 2017.

Para o campeonato, estavam inscritos 34 atletas em 40 categorias onde a Equipe Fábio Costa conquistou 36 medalhas, sendo 33 de ouro e 03 de prata

Em número Record a Equipe ainda classificou 05 atletas na categoria infantil, 04 na cadete, 02 na juvenil, 04 na sub-21 e 09 na adulto. Chegando a um total de 24 categorias classificadas para o Campeonato Brasileiro. Destaque para Giovanna Aquino, classificada em 03 categorias. Destaque para Suzanna Aquino, Viviane Melo, Ethyenne Goulart e Filipe Dettmer. Todos classificados em 02 categorias.

O próximo evento é o Campeonato Brasileiro de Menores que ocorrerá em Londrina/PR nos dias 24 e 25 de junho.