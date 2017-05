Equipe dos Bombeiros de MS treina forte em busca de novo prêmio no desafio mundial de resgate veicul

No Desafio Mundial de Resgate são avaliados o tempo de atendimento da ocorrência e as técnicas empregadas

A equipe do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul que no ano passado conquistou um dos prêmios do Desafio Mundial de Resgate (WRC – World Rescue Challengue), já está se preparando para novos desafios. São sete integrantes que treinam todos os domingos, no pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), na saída para Rochedo. No ano passado, participaram da competição mundial 58 equipes de resgate de 18 países.

Neste ano, a seletiva nacional será em junho no município de Chapecó (SC) e o Desafio Mundial de 30 de agosto a 3 de setembro acontece na Romênia. O tenente Victor Shiroma é o responsável pela equipe sul-mato-grossense e está confiante no bom desempenho na competição internacional. Segundo ele, os dois primeiros colocados em Chapecó vão defender o Brasil.

Shiroma disse que a equipe é formada por bombeiros, médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária CCR, que administra a BR-163 em Mato Grosso do Sul. Os treinos aos domingos são feitos no pátio do Detran. Usando os carros que estão no local, os Bombeiros montam o cenário que são colocados na competição, recriando três situações que os militares podem encontrar em uma ação de socorro em acidente envolvendo veículos.

No Desafio Mundial de Resgate são avaliados não só o tempo de atendimento da ocorrência, mas também as técnicas empregadas no resgate das vítimas de acidente com veículos. São três tipos de provas, e em todas o objetivo é o resgate das vítimas e cada etapa tem um grau de complexidade maior.

Os integrantes da equipe que vai disputar o Desafio Mundial participaram na quinta-feira (25.5) de um workshop, em que foram demonstradas as técnicas para o atendimento de resgate veicular. A ação foi realizada no estacionamento da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), saída para Rochedo.

Equipe dos Bombeiros de MS treina forte em busca de novo prêmio no desafio mundial de resgate veicular