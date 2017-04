Equipes de tapa-buracos mantêm trabalhos no fim de semana

As equipes de tapa-buracos estão trabalhando neste sábado (22) em várias regiões de Campo Grande. No bairro Tiradentes, no Jóquei Clube e no Centro da cidade diversos homens executam os trabalhos de tapa-buraco aproveitando o bom tempo para trabalharem.

Na Avenida Joaquim Murtinho, em trecho próximo a Marquês de Pombal, na região do bairro Tiradentes, uma equipe com cerca de 20 homens executa o serviço desde o inicio desta manhã.

“Estamos trabalhando sem parar. Todos os dias cerca de 30 equipes se dividem pelas 5 regiões da cidade para executar este serviço. Em breve teremos mais 5 equipes, queremos ter pelo menos 5 equipes em cada região da cidade para avançarmos cada vez mais”, afirmou o prefeito Marquinhos Trad.

Bairros

Assim que finalizar os trabalhos de tapa-buraco no Centro, que deve ser concluído em duas semanas, o serviço será ampliado nos bairros. A prefeitura objetiva ter 35 frentes de serviço atuando nas sete regiões da cidade.