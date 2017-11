Esacheu quer reestruturar Santa Casa no segundo mandato

Reeleito com 71 votos contra 50 da oposição, Esacheu Nascimento, quer continuar o trabalho de reestruturação da Santa Casa de Campo Grande.

Em entrevista ao JD1 Notícias, após a eleição que aconteceu no início da noite de segunda-feira (13), Esacheu ressaltou que buscará o apoio dos associados para o segundo mandato.

“Estaremos trabalhando para resgatar o trabalho que a diretoria iniciou oferecendo atendimento humanizado do privado ao paciente do SUS”, afirmou Nascimento.

O diretor-presidente eleito falou um pouco sobre as crises que enfrentou durante o primeiro mandato. “O sistema público não para por aquilo que o hospital gasta com os pacientes”, disse ressaltando que, “quem banca as despesas do hospital hoje é o Governo Federal”.

Esacheu contará com as mais de vinte entidades que apoiam a gestão. “Dentre as 23 entidades, temos a Igreja Católica, Associação Comercial, Associação e Lojistas, Maçonaria e muitos outros que estão sempre colaborando para que o hospital atenda da melhor maneira, seus pacientes.”

“Desejamos estreitar a comunicação entre a população e a entidade, atender mais e melhor”, disparou.

Nascimento quer colocar em prática a Tabela Social, onde a população poderá, a preços bem abaixo do normal, ser atendido no hospital. “Temos também um novo plano de saúde que iremos incrementar, ofereceremos para a comunidade e para empresas”, informou. 1

“Pegamos um hospital desestruturado e desorganizado e o segundo mandato vai melhorar”, finalizou.