Escola de educação profissional da Funsat firma termo de compromisso para oferta de curso técnico em

A Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Escola de Educação Profissional da Fundação Social do Trabalho (Funsat) firma Termo de Compromisso expedido pelos órgãos gestores do MEC/ SETEC e pelo FNDE para execução de cursos técnicos concomitantes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC / 2017.

O presente termo objetiva firmar o compromisso para oferta de cursos técnicos profissionalizantes concomitantes com a oferta de bolsa-formação para estudantes regularmente matriculados no ensino médio ou concluintes das redes públicas de educação.

O termo de compromisso prevê a pactuação para execução de 500 metas em cursos técnicos que atendam as demandas de formação profissional da capital.

“Esse termo firmado proporcionará a qualificação gratuita de um numero considerável de alunos . É muito importante para o nossos munícipes essa oportunidade de formação profissional serão 500 vagas em diversos cursos técnicos profissionalizantes”, conclui o diretor -presidente da Funsat, Josmar Gonçalves Barbosa.

A Escola de Educação Profissional da Funsat homologada pelo Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul/ CEE/MS em 24 de junho de 2016, tem como princípio assegurar , a excelência do ensino profissional com a implementação de ações, que permitam a formação profissional com conhecimento técnico –cientifico e ético para atender a demanda do mercado. Bem como promover a educação profissional e tecnológica por meio do ensino e pesquisa , com foco na formação de cidadãos críticos, autônomos e empreendedores , comprometidos com o desenvolvimento sustentável.