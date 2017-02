Escola de Magistratura terá especialista em Direitos das Obrigações

O professor e advogado Gustavo Passarelli vai ministrar a disciplina de Direito das Obrigações na edição de 2017 do curso preparatório para a magistratura Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso do Sul (Esmagis).

Passarelli destaca que leciona na Escola Superior de Magistratura há mais de 15 anos e assegura que o momento é de renovação da Esmagis. “Renovação no sentido de fazer com que mais e mais alunos tenham conhecimento sobre suas propostas, suas filosofias de trabalho”, ressalta.

Com relação a disciplina que vai ministrar, o advogado afirma que “o direito das obrigações é uma disciplina de fundamental importância sobre tudo no direito privado, por se tratar do alicerce de todas as demais disciplinas de direito civil”, explicou.

O professor ainda fala da preocupação da Escola Superior da Magistratura com o conteúdo ministrado para que “essa base seja revista pelos alunos de uma perspectiva atual para fornecer subsídios necessários para um concurso”.