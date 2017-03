Escola de MS realiza projetos de incentivo ao mercado de trabalho com os alunos

Preocupados com o futuro das crianças, coordenadores e professores junto com os alunos do 3º ano da escola Onze de Outubro, criaram o projeto “Incentivo ao Protagonismo Juvenil”, com o objetivo de aguçar a mentalidade das crianças na decisão da profissão que gostariam de atuar. Está também ação contou também com a participação especial dos alunos da instituição Juliano Varela, que elogiaram o projeto.

Ao Portal JD1 Notícias, a professora e criadora do programa Andrezza Araujo, comentou que a atividade mexeu psicologicamente até com os alunos mais humildes. “Apesar das atividades, tiramos muitas fotos e muitos das crianças colocaram essas fotografias em destaque referindo ao trabalho do futuro em redes sociais”, relatou.

Andressa também comentou sobre a alegria da participação dos alunos com Síndrome de Down. “Foi maravilhoso olhar para eles e ver que se sentiam importantes nas atividades. Maioria deles deram até entrevistas falando em qual área em que gostariam de atuar”, comentou.

A atividade tinha como objetivo de fazer o jovem pensar que hoje é estudante, desenvolvendo, principalmente metodologias que dialoguem e incentivem a autonomia e autoria dos estudantes. As atividades fez também que os jovens possam pensar em qual área gostariam de atuar no futuro e mostrando também a importância e o compromisso com a sociedade atual.