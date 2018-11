Doação foi realizada pelo TRT-MS, por meio do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho

Com a quadra lotada de estudantes, pais, professores e autoridades, a Escola Estadual Lino Villachá, no bairro Nova Lima, em Campo Grande, ganhou nesta quinta-eria (29), 31 aparelhos de ar condicionado que garantirão climatização em todas as salas de aula, além de 40 quimonos e chinelos e uma área oficial de tatame para prática de judô.

A doação foi feita pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região por meio do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho.

O gestor regional do programa, juiz Márcio Alexandre da Silva, afirma que o projeto tem como objetivo oferecer um atrativo para a criança continuar na escola, evitando o trabalho precoce e as más influências das ruas. "A Constituição Federal diz que o trabalho deve ser feito a partir dos 14 anos por jovens aprendizes. O Estado de Mato Grosso do Sul tem, atualmente, quase 10 mil vagas de emprego em aberto para adolescentes e jovens. São vagas já criadas, mas que ainda não foram preenchidas", destacou Márcio Alexandre.





Para o presidente do TRT/MS, desembargador João de Deus Gomes de Souza, o Poder Judiciário deve ampliar seu dever de dirimir conflitos trabalhistas e atuar de forma direta nos problemas sociais. "O juiz não é apenas aquele que está na sala de audiência e vai julgar o processo, condenando ou absolvendo. Nós temos que compartilhar as agruras com a sociedade e plantar uma semente para que possamos colher bons frutos no futuro", afirmou o magistrado.

A Escola Estadual Lino Villachá tem 1.270 alunos. Para participar das aulas de judô, oferecidas duas vezes por semana nos turnos matutino e vespertino, o estudante deve ter bom comportamento, frequência escolar e nota acima de 7. Hoje, 30 estudantes entre 9 e 17 anos fazem parte do projeto.

Além das doações, também foi inaugurado o ginásio poliesportivo que foi reformado com recursos do governo do Estado no valor de R$ 452 mil. A quadra ganhou acessibilidade, arquibancada e fechamento da estrutura. "Com 34 anos de existência, a escola não tinha recebido melhorias na área esportiva", falou o governador Reinaldo Azambuja.

“A obra ainda resolveu problemas da caixa d’água, dos banheiros, das fossas e das salas mais antigas”, agradeceu Mangolin. “Agora precisamos da troca do telhado do corredor central do pavilhão mais antigo da escola”, pediu o diretor. Atento, Reinaldo Azambuja disse que vai autorizar a obra. “Pode contar comigo”, afirmou.