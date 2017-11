Escola do Sesi de Três Lagoas promove edição de mostra cultural

A Escola do Sesi de Três Lagoas promoveu a 5ª edição da Mostra Cultural da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio com a participação de alunos, pais, professores e convidados. De acordo com a diretora Zuleica Alves Guimarães, a atividade buscou apresentar ao público interno e externo os trabalhos realizados pelos professores e alunos durante o ano letivo de 2017 com o intuito de ampliar a proficiência dos alunos das disciplinas envolvidas, bem como se apropriarem de novos conhecimentos.

Ela acrescenta que, no decorrer do ano letivo, os professores realizaram diversos trabalhos com os alunos e, na Mostra de Conhecimento e Criação, os docentes optaram por apresentar ao público interno e externo, aqueles resultantes do Projeto de Leitura e outras atividades significativas. “Já os do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, apresentaram trabalhos diversificados de acordo com as propostas e projetos trabalhados pelos professores”, detalhou.

A abertura foi realizada na quadra esportiva da Unidade com a fala da diretora Zuleica Alves Guimarães agradecendo a presença de todos e em seguida passou-se a apresentação cultural da música “Era uma vez” de Kell Smith, tocada e cantada pelos alunos. Esse momento também foi aproveitado para a entrega dos certificados dos alunos participantes na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e Olimpíada Brasileira de Robótica.

Na sequência, os convidados passaram à apreciação das atividades e trabalhos de produções dos alunos que se encontravam expostos nas salas de aulas. Essas eram salas temáticas, organizadas conforme os trabalhos realizados em cada disciplina contendo produções diversificadas como: maquetes, esculturas em argila, pinturas em quadros, exposição de imagens retratando os 40 anos de Mato Grosso do Sul, experiências foram realizadas pelos alunos fazendo demonstrações no Laboratório de Ciências em a Biblioteca uma exposição de fotos contando a história da Sesi em Três Lagoas.

“Achei muito boa a atividade de Mostra Cultural. Foi possível perceber o envolvimento dos alunos, trabalhando com temas específicos e se aprofundaram nos detalhes dos temas escolhidos. A variedade de assuntos faz com que aprenda com a atividade desenvolvida e também ao interagir com os trabalhos dos colegas, apresentados em outras salas. A escola está de parabéns. Muito bom o resultado apresentado”, disse Pedro Alcamin, pai das alunas Amanda Cristina de Souza Alcamin da 2ª série do Ensino Médio, Maria Clara de Souza Alcamin do 6º ano B e Pietra Maria DE Souza Alcamin do 3º ano A.

“Estamos contentes com o evento. Achamos muito bem organizado. Os trabalhos muito bem feitos e a participação dos alunos muito boa. Os temas muito interessantes e de todos os trabalhos apresentados, achamos muito linda a sala com os quadros. Nossos filhos são artistas geniais”, acrescentou Jackeline e Marcos Meireles, pais do aluno Daniel Moura Costa Meireles do 6º ano C.

“Foi maravilhoso poder ver cada trabalho exposto. É muito importante a arte ser ensinada aos nossos filhos. Adorei cada detalhe na Educação Infantil – os dinossauros, os jogos infantis, as músicas temáticas. Adorei conhecer outras culturas e comer comidas típicas. A escola está de parabéns por cultivar em nossos filhos o amor pela arte”, afirmou Fabiana Felix, mãe do aluno José estevão Félix Silva do Pré I A.

“A organização da Mostra Cultural de 2017 teve participação muito grande por parte dos alunos em várias áreas (Geografia, Inglês, Matemática, Filosofia entre outras). Foi muito interessante poder interagir ainda mais com alunos de outras turmas e também com os professores que nos apoiaram e tiveram total dedicação com os projetos apresentados”, falou Sarah Oliveira de Souza, aluna da 2ª série do Ensino Médio.