Escola do Sesi dpromove palestra sobre “Novembro Azul” para os alunos

O Sesi de Aparecida do Taboado promoveu palestra sobre “Novembro Azul” para os alunos do sexo masculino

A Escola do Sesi de Aparecida do Taboado promoveu, nesta semana, palestra sobre “Novembro Azul” para os alunos do sexo masculino do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, bem como os alunos dos cursos do Senai na modalidade de aprendizagem industrial. De acordo com a diretora Silvia Lucia Bernardes Watanabe, o objetivo foi ressaltar a importância da realização do exame de próstata e também alertar sobre as doenças sexualmente transmissíveis.

Ela explica que a palestra foi conduzida pela coordenadora de saúde da Prefeitura de Aparecida do Taboado, Cintia Lalucci, que abordou a saúde do homem e os cuidados que devem ter ao iniciarem e conduzirem a vida sexual. “A palestrante, de forma clara, explanou sobre várias doenças sexualmente transmissíveis, assim como os exames que os homens deveriam fazer periodicamente, e encararem esse preconceito que existe ainda hoje. Os alunos, ficaram atentos, diante de todas as explicações e orientações recebidas”, disse.

Silvia Watanabe acrescenta que o movimento “Novembro Azul” é realizado por diversos lugares e a Escola do Sesi não poderia deixar de trazer alguém da área da saúde para que pudesse conscientizar os alunos sobre a importância do diagnóstico precoce. “Ela também destacou o dever e responsabilidade que cada um precisa ter ao iniciar a vida sexual, assim como as inúmeras doenças que poderão surgir e que levam até a morte. Considero de extrema importância, agregar esses conhecimentos na vida dos nossos alunos”, argumentou.

O aluno do Senai, Felipe de Oliveira Rodrigues, considerou a palestra muito instrutiva e bem elaborada. “Ela ampliou os meus conhecimentos sobre as doenças sexualmente transmissíveis e mostrou que doença não escolhe o tipo de pessoa, qualquer um pode adquiri-la. Os homens devem quebrar esse preconceito, porque é a nossa saúde que está em jogo”, aconselhou, elogiando a iniciativa da Escola do Sesi.

“Foi muito boa a palestra, aprendemos sobre as doenças sexualmente transmissíveis, sobre o câncer de próstata, entre outras doenças, assim é melhor prevenirmos para não adquirirmos doenças no futuro”, completou o estudante Matheus Roque, aluno da 1ª série do Ensino Médio. “É muito importante a conscientização dos alunos sobre o Novembro Azul, assim como retratar sobre a prevenção de doenças infectocontagiosas e sobre o câncer de próstata”, reforçou a coordenadora de saúde da Prefeitura de Aparecida do Taboado, Cintia Lalucci.