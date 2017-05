Escola promove mini olimpíadas entre alunos da pré escola ao 5º ano

O projeto foi criado no ano passado, na mesma época em que acontecia as Olimpíadas do Rio 2016

Para incentivar o espírito de competição saudável, a direção da Escola Municipal Eduardo Olimpio Machado realizou nesta segunda-feira (22) a “2ª Mini Olimpíada”, que envolveu cerca de 250 alunos da pré-escola ao 5º ano.

O projeto foi criado no ano passado, na mesma época em que acontecia as Olimpíadas do Rio 2016 e tinha o intuito de fazer com que o aluno vivenciasse as competições retratadas nos jogos olímpicos. Com o sucesso do projeto, a escola decidiu repetir a competição.

A professora de educação física Laura Costa, uma das responsáveis pela organização do evento, ao lado do professor João Paulo de Oliveira, disse que é importante trabalhar o espírito de equipe entre os alunos. “Mostramos para as crianças o que é ganhar e perder e a importância de torcer pelo colega”, destacou.

Novidades

Este ano, de acordo com a professora Laura Costa, os alunos especiais também participaram da Mini Olimpíada. Diferente da edição passada onde somente os primeiros colocados foram premiados, este ano todas as crianças receberam medalhas de participação dos jogos, que contou com as modalidades de salto em altura, arremesso de peso, corrida de 100 metros e corrida de 200 metros para o 2º e 3º ano.

Para o chefe da Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Secretaria Municipal de Educação, Wilson Lands, o evento esportivo é parte essencial do processo de aprendizagem. “O esporte é um importante instrumento para a didática do professor. A escola que coloca o esporte como prioridade já demonstra que valoriza o aluno e o professor”, afirmou.

“A expectativa é que as crianças entendam que é muito importante participar de atividades esportivas e que vale a pena se esforçar para ter o melhor desempenho”, ressaltou a professora do 1º ano, Daniele Macedo.

Aluna do 1º ano, Natali de Oliveira contou que não se saiu muito bem na prova de salto, mas estava feliz em torcer pelos colegas. “Foi legal participar. Eu gosto de corrida, até treino em casa com meu primo e com minha irmã”, disse.

Torcendo muito e pulando na arquibancada, a aluna do 3º ano, Maria Eduarda Souza disse que gostou das modalidades da Mini Olimpíada. “Estou gostando porque tem muitas coisas legais. Adoro virar estrelinha e cambalhota”, ressaltou.

Com o projeto a escola irá concorrer a 12ª edição do Prêmio Itaú Unicef, realizado com objetivo de identificar, reconhecer, dar visibilidade e estimular parcerias entre as Organizações da Sociedade Civil e as escolas públicas com a proposta de contribuir para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.

Na edição passada, Mato Grosso do Sul foi o campeão da região centro-oeste na categoria Grande Porte com o projeto “Educação Cidadã: rompendo paradigmas e construindo saberes”. A parceria escola e entidade proporcionou aos alunos da escola Professor Vanderlei Rosa de Oliveira diversas oficinas como auxílio tarefa, atletismo, judô, natação, música, informática e aulas de cidadania.

Nesta edição o Instituto Maná do Céu para os Povos pretende expandir o projeto levando a parceria a outras escolas do município como é o caso da escola Eduardo Olimpio que atende cerca de 2 mil alunos.