Escola realiza passeata para marcar o fim das atividades do Maio Amarelo

A passeata percorreu as ruas próximas a escola e envolveu desde as crianças da pré-escola até o 9º ano

Uma passeata, reunindo 300 pessoas, entre alunos, professores e pais, marcou o encerramento das atividades do Maio Amarelo na Escola Municipal Governador Harry Amorim Costa, no Bairro Guanandi. O evento, que promove a paz no trânsito, mobilizou as 94 escolas e 99 Ceinfs da Rede Municipal desde o início do mês.

Em sua terceira edição, a passeata percorreu as ruas próximas a escola e envolveu desde as crianças da pré-escola até o 9º ano do ensino fundamental. Com cartazes, desenhos, balões e faixas, as crianças se dividiram em turmas e criaram frases de ordem que eram pronunciadas durante a caminhada. Também foram distribuídos adesivos alusivos a campanha.

Antes da saída, os alunos se concentraram no pátio para assistir um vídeo sobre os riscos de infringir as leis de trânsito. Os alunos da Educação especial também participaram da caminhada em um triciclo e um jipe, pertencentes a entidades parceiras que participaram do evento. A fanfarra da Guarda municipal foi à frente do grupo, chamando a atenção dos moradores do bairro.

O diretor da escola, Denny Miranda Moreira, contou que ao longo do mês os professores desenvolveram atividades diversificadas, desde um jornal virtual, produzido na sala de tecnologia entre os alunos do 6º ao 9º ano, já disponível no site da escola, até desenhos e apresentação de vídeos para os alunos dos anos iniciais, que receberam orientações quanto a conscientização de buscar a paz no trânsito. “Além do Maio Amarelo, também trabalhamos os temas de forma transversal. Os projetos já estão previstos no plano de melhorias da escola”, explicou.

A passeata recebeu o apoio dos vizinhos, que destacaram a importância de desenvolver um trabalho de alerta sobre as regras de trânsito, desde as séries iniciais. “Tenho um filho que estuda na escola e ele chega em casa contando tudo o que aprendeu. Apoio essas iniciativas porque eles cobram dos pais uma atitude correta”, afirmou a dona de casa Marcilene Gomes.

A comerciante Lurdes Araújo fez questão de ir até a rua aplaudir a iniciativa dos professores. “É preciso ter mais ações como essa. Os motoristas estão muito imprudentes e essas crianças podem fazer um trânsito melhor no futuro”, pontuou.

O aluno Nichollas Gonçalves, do 5º, acredita que a passeata poderia ser feita em outras épocas, pois ajuda a reforçar o bom comportamento nas vias da Capital. “Vejo muita gente conversando no celular e bebendo antes de dirigir, isso é perigoso”, disse.

A ingestão de bebidas alcoólicas antes pegar o volante também é apontada pela aluna Ágata Rodrigues, do 9º, como um dos comportamentos mais perigosos entre os jovens. “Todas as escolas precisam ter atividades assim para alertar as pessoas, que são muito imprudentes”, argumentou.

No entanto, Ágata acredita que não bastam as campanhas, é preciso que os motoristas e pedestres estejam abertos à mudança de comportamento. “Por isso precisamos conversar sempre sobre esses temas. Na minha casa sempre converso com minha família. O meu pai mesmo já sofreu um acidente de moto devido a imprudência de um motorista”, revelou.

O Maio Amarelo teve seu lançamento pela prefeitura no início do mês e até o dia 31 de maio e até quarta-feira (31) será desenvolvido nas escolas, que estão produzindo peças, oficinas, palestras e atividades artísticas, além de jogos, todos voltados a paz no trânsito. Na Rede Municipal de Educação, a intenção da campanha é conscientizar as crianças para que a informação chegue até aos pais.