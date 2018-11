A Escola Estadual Lino Villachá, no bairro Nova Lima, vai receber nesta quinta-feira, 29 de novembro, 40 quimonos e chinelos e uma área oficial de tatame para prática de judô, além de aparelhos de ar condicionado. São 30 alunos entre 9 e 17 anos participam das aulas de judô nos turnos matutino e vespertino.

A doação será feita pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região por meio do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho.

A Escola Estadual Lino Villachá tem 1.270 alunos, matriculados nos três turnos. Para participar das aulas, o estudante deve ter bom comportamento, frequência escolar e nota média acima de 7. O projeto teve a parceria da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul, com o apoio técnico do presidente da FJMS, César Augusto Prohetti Paschoal, que é advogado trabalhista há 30 anos.

O TRT/MS também vai doar 31 aparelhos de ar condicionado novos para a escola. Segundo o diretor, hoje apenas uma sala de aula é climatizada e, com a doação, será possível instalar um equipamento em cada sala de aula, oferecendo mais conforto para alunos e professores.

Além das doações, também será inaugurado o ginásio poliesportivo que foi reformado com recursos do governo do Estado. A quadra ganhou acessibilidade, arquibancada e fechamento da estrutura.

A solenidade está marcada para às 10h, na Escola Estadual Lino Villachá, que fica na rua Haroldo Pereira, 887, no bairro Nova Lima. Além de estudantes e professores, também estarão presentes o Presidente do TRT/MS, desembargador João de Deus Gomes de Souza, o juiz Márcio Alexandre da Silva, e o governador Reinaldo Azambuja.